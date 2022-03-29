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دوت الخليج

وفد لجنة النقل النواب يتفقد ميناء الحمراوين.. ومسئول : متخصصة فى الفوسفات

واستعرض ابو المجد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة النصر التعدين، ما تحققه ميناء الحمراوين، مشيرا إلي أن شركة النصر التعدين من اقدم شركات فى التعدين. وقال ميناء الحمراوين متخصصة فى الفوسفات ويتم شحن 8 آلاف طن يوميا، وحاليا 4.5 ملايين طن سنويا.

وأوضح أنه هناك خطة لتطوير المينا لكن هناك معوقات داعيا لجنة النقل أن تزيل هذا المعوقات. ياتي ذلك في إطار زيارة لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا ، الاقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين ، وميناء الغردقة

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.