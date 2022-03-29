/688943/النائب-محمد-عبدالعليم-داود-يطالب-بزيادة-العلاوات-الدورية-لـ-10

طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بزيادة الحافز الإضافى للعاملين فى الدولة والمعاشات المدنية والعسكرية ل10% مضيفا ,أنه لابد أن نتعامل مع منطق وواقع حيث أن الزيادة المعروضة فى مشروع القانون "لاتغنى ولاتثمن من جوع" والعلاج ليس فى حجم ارتفاع الاسعار ولاالأزمة الإقتصادية وإنخفاض الجنيه .

دوت الخليج

برلمانى يطالب بزيادة العلاوات الدورية ل10 %

جاء هذا من خلال كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

وأضاف"داود" أن الارتفاع فى الاسعار فى كل دول العالم ولكن تعاملهم ومعالجتهم للأمر يتم بإجراءات جيدة تقف فى صف المواطن المصرى مشيرا إلى أن 95% من المواطنين مقبلون على التقديم فى برنامج تكافل وكرامة ولابد من اتخاذ اجراءات تقف فى صف المواطن المصرى.

رأي اللجنة المشتركة

وكانت رأت اللجنة المشتركة أن القانون المعروض الذي قدمته الحكومة لتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصـة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحـة خاصـة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في ۲۰۲۲/۷/۱.

وعليه، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها بشأنه بعد إجراء بعض التعديلات بغرض ضبط الصياغة والحفاظ على النسق التشريعي لمـواد مشروع القانون، وترجـو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.