اليكم مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الاولى.. نيللي كريم تتعرض للعنف الزوجي

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يزداد بحث الجمهور في الآونة الأخيرة حول مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى، خاصة وأنه يناقش قضية شائكة ضمن قضايا مسلسلات شهر رمضان 2022 وهى العنف الزوجي ومعاناة المرأة في محاكم الأسرة

دوت الخليج يرصد مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الاولى حول نيللي كريم التي تتعرض لاضطهادات من زوجها شريف سلامة بشكل مستمر بسبب ضمانه من عدم قدرتها على التخلي عنه، خاصة وأنها امرأة ليست عاملة فلن تقدر على المعيشة بدون.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى

ثم ينتقل مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى إلى ما تفكير نيللي كريم في اتخاذ قرار الانفصال عن زوجها شريف سلامة رغم إنجابها لطفلتين، وبعد طلب الطلاب يتخلى عنها شريف سلامة بكل سهوله وهو في كرارة صدره أن نيللي كريم ستعود له نادمة لا محال.

وينتهي مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى بانفصال نيلللي كريم عن شريف سلامة ومن هنا تبدأ صراعات الثنائي التي يصب آثارها على الأطفال.

مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى

يعرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الأولى على قناة سي بي سي و سي بي سي دراما فضلا عن عدد من القنوات الفضائية لأخرى وذلك مع بداية الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه في السبت القادم.

كما يعرض مسلسل قاتن أما حربي الحلقة الأولى أيضا بدون فواصل إعلانية على منصتي شاهد الالكترونية ومنصة واتش إت الرقمية قبل عرضها على شاشة التلفزيون بحوالي أربعة وعشرين ساعة.

تفاصيل اخرى عن مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

وتظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، وهو أول عمل درامي يناقش قضايا الأسرة في المحاكم.