/688967/موجة-حارة-وفرق-15-درجة-مئوية-بين-الليل-والنهار-تعرف-على-حالة-الطقس-هذا-الأسبوع

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية والطقس خلال هذا الاسبوع وذلك بعد ان شهدت البلاد موجة حارة مع وجود برودة في الجو أثناء فترات الليل، منوهة:” بالفعل بدانا في فصل الربيع، والنصف الاول في فصل الربيع معروف بالفروق العظمى بين ساعات الليل والنهار ، والتي تصل الى 10 درجات فروقات”.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز منوهة أن في فصل الربيع نشعر فيه بالطقس الحار والدافيء وذلك خلال ساعات النهار اما بالنسبة للأحوال الجوية ساعات الليل تحتاج الى عدم التخلي عن الملابس الشتوية حتى لا يتم الاصابة بنزلات البرد.

موجة حارة وفرق 15 درجة مئوية بين الليل والنهار.. تعرف على حالة الطقس هذا الأسبوع

واكملت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، اننا الان في صدد الاقبال على ارتفاع درجات الحرارة وذلك بداية من هذا الاسبوع الجاري وتستمر اترفاع درجات الحرارة حتى نهاة هذا الاسبوع.

التهاون في التخفيف من الملابس الشتوية

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم المواطنين من التهاون في التخفيف من الملابس، وذلك لأن الفرق كبير في درجات الحرارة بالنسبة لساعات الليل وساعات النهار، حيث ان الفرق يصل من 10 ألى 15 درجة مئوية الامر الذي يستلزم الحروج بالجاكيت حتى يتم استخدامه ليلا.