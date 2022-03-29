/688949/الحكومة-تكشف-حقيقة-تعاقد-هيئة-البريد-مع-شركات-جديدة لخدمات-الشحن-والبريد-السريع

دوت الخليج

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري، مُوضحةً أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

شائعة تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري

مُناشدةً المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، مُشددةً على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

الحكومة تكشف حقيقة تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع

وفي سياق متصل، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.