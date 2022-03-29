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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع، لتقييم أداء فرقة تطعيم فى الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال ومناقشة المعوقات التى واجهت الفرق أثناء عملها وعرض الحلول المناسبة، بحضور الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتورة إيمان حربى، ومحمد جمعة، وأحمد يونس مفتشى الوزارة، ومديرى الإدارات الصحية والفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والمديرية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى، إلى تخصيص رقم تليفون 01153888184 لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين عن الحملة وذلك لسرعة الاستجابة.
كما قدمت وكيل وزارة الصحة، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالحملة، وحثتهم على ضرورة بذل مزيد من الجهد والوصول لكل طفل على أرض المحافظة، ووجهت بضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التى تواجه عمل الفرق فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم 82.9٪ من إجمالى مستهدف الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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