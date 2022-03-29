عاجل- حقيقة تعاقد «البريد» مع شركات شحن ومنحها العلامة التجارية للهيئة

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن تعاقد هيئة البريد المصرى مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصرى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد المصرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصرى مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصرى، مُوضحةً أن جميع الشركات التى تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصرى لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أى شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصرى أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أى شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصرى أو شعارات حملاته الإعلانية هى شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد، مُناشدةً المواطنين بضرورة التأكد من حصول أى شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص سارى من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، مُشددةً على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد فى مصر.

وفى سياق متصل، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد فى جمهورية مصر العربية، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]