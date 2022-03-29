وكيل صحة الشرقية يتابع فعاليات اليوم الثالث لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وعمل الفرق الطبية المتحركة بمدينة القنايات، ومركز ومدينة منيا القمح.





وتفقد الدكتور هشام مسعود، منطقة موقف ميت غمر، وعزبة الشمسى، وقرية بنى شبل، وقرية تلحوين، وعزبة أبو زيد بالقنايات، وقرية بندف، وكفر الربعماية، وعزبة عاصم بمنيا القمح، للتأكد من انتظام العمل، ومن انتشار الفرق الطبية المتحركة بجميع المنازل، وتطعيم الأطفال المستهدفين بها، ووضع العلامات الإرشادية على المنازل، والعمل وفقا للخرائط المحددة، وتلاحظ عدم تطعيم بعض الأطفال لعدم مرور الفريق المتحرك عليهم، وأسباب أخرى وذلك بعزبة الشمسى، وعزبة عاصم، وكلف وكيل الوزارة مديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، بإرسال الفرق الطبية على الفور لهذه الأماكن والتأكد بنفسه من تطعيم جميع الأطفال بهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، قامت خلال اليوم الأول والثانى بتطعيم أكثر من مليون و255 ألف طفل بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 99%، مضيفا بأن الحملة تستهدف تطعيم مليون و268 ألفا و157 طفلا من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموى، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، والحضانات، ومن منزل لمنزل، من خلال الفرق الطبية والبالغ عددهم 3440 فرقة مقسمة إلى 981 فرقة بالحضر، وعدد 2459 فرقة بالريف، منهم 529 فرقة بالمراكز الثابتة، وعدد 2911 فرقة متحركة، تجوب جميع منازل المواطنين، وحضانات الأطفال والبالغ عددهم 2403 حضانة بالمحافظة.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيرا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء، مؤكدا أن التطعيم أمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.