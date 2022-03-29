الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى أملاك الدولة بقرية بنى صالح على مساحة 175م

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة فى إطار تنفيذ الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها.





وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أطفيح فى إزالة تعديات على الأراضى أملاك الدولة بقرية بنى صالح على مساحة 175م ومصادرة سيارة خلاطة خرسانه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى حى الطالبية تم إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 700 متر تقريبا بالقطاع الجنوبى وتمت الإزالة بالكامل. وفى مدينة الحوامدية تم إزالة سقف كامل بالدور الأرضى بمساحة 70م2 تقريباً بعقار يقام بالمخالفة بشارع فاروق بيومى بمنطقة منى الأمير مع مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرى الاخصاص والمناشى والمنصورية وبهرمس بمساحات تتراوح ما بين 50 إلى 150 م2 رصدتها وحدة المتغيرات المكانية. وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

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