/688942/النائبة-أميرة-أبوشقة-تطالب-بضبط-الأسواق-والسيطرة-على-الدولار

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن الهدف من زيادة الحافز وفقا لمشروع القانون الذى قدمتة الحكومة لمجلس النواب ضبط الأسواق وتخفيف إرتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة المعاشات لتحسين مستوى المعيشة.

دوت الخليج

النائبة أميرة أبوشقة تطالب بضبط الأسواق والسيطرة على الدولار

جاء ذلك خلال كلمة النائبة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.

وأضافت النائبة أن الحكومة تستخدم آلية ولابد من ربطها بعدد من الآليات الأخرى زيادة مستوى معيشة الفرد يأتى بالسيطرة على سعر الدولار والذى قد يصل الى 22 جنيه موضحة حالة زيادة الدولار لن تكون للزيادة قيمة مما سيؤدى الى تضخم فى الأسعار معلنة أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وأتحفظ على أن تقوم الحكومة بتوجيه إجراءات لضبط السوق والسيطرة على سعر الدولار مشيرة لابد أن نتحول الى دولة منتجة حيث أنه لو ظللنا دولة مستهلكة لن نخرج من هذه الحلقه المفرغة.

فلسفة مشروع القانون

تأتي فلسفة مشروع قانون التعجيل بالموافقة على المزايا النقديـة مـن عـلاوات وزيادات في المعاشات اعتبارا من الأول مـن أبـريـل ۲۰۲۲ بدلا من الأول من يوليو ٢٠٢٢.

رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلا من الـ 7% المقررة دوريا.

الحفاظ على مكتسبات العاملين مـن خـلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بمـا لا يقـل عمـا سـبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

الإبقاء علـى فـات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلـى مـداد تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

إن أنمـر التعجيـل فـي ظـل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يـخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بـأمـر الـعـودة إلى استحقاق العـلاوات الدورية المقررة قانونا لـذويها فـي موعد استحقاقها القانوني؛ وهـو الأول من يوليو ٢٠٢٣.