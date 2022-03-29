برلمانية مصر الحديثة بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات«تصب في صالح المواطن»

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أشاد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موجها الشكر للرئيس السيسي لتوجيهه بتبكير صرف العلاوات من شهر يوليو إلى إبريل.

دوت الخليج

تعليق النائب هشام هلال بقانون تعجيل صرف العلاوات للعاملين بالدولة

جاء هذا بكلمته بالجلسة العاملة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موضحا أن صؤرف حوافز مادية يشاهم فى تشجيع ورفع الروح المعنوية للعاملين.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته باسم نواب الحزب، من حيث المبدأ على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، موجها الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح النائب هشام هلال، أن قانون تعجيل صرف العلاوات، يساعد المواطن المصري، فى القدرة على مواجهة الاثار السلبية المستمرة لفيروس كورونا المستجد، وسلالته المتحولة، إإضافة إلى الحرب الروسية الاوكرانية، التي أثرت على سوق العمل، حيث خلفت أثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وتسببت فى ارتفاع الأسعار.