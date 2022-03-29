/688934/الحلقة-الأولى-من-مسلسل-المشوار-محمد-رمضان-يتورط-في-سرقة-آثار

تستعد قناة dmc لعرض الحلقة الأولى من مسلسل المشوار الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان بجانب الفنانة دينا الشربيني، وذلك مع بداية شهر رمضان المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.

دوت الخليج يريد تفاصل الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل المشوار بداية من يوم السبت المقبل على قناة dmc لتكون الإعادة على قناة dmc دراما بعد ساعتين، كما يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل المشوار بدون فواصل إعلانية على منصتي شاهد الالكترونية ومنصة واتش ات الرقمية قبل عرض الحلقة على شاشات التليفزيون بساعات طويلة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

تدوراحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار حول محمد رمضان شاب في مقتبل عمره، يقع في حب دينا الشربيني ويعمل سائقا، لكنه في إحدى الليالي يتورط في حقيقة تحتوي على قطع اثار، يتورط بها الفنان محمد رمضان الذي يجسد شخصية «ماهر»، ومن هنا تبدأ أزمة ماهر وورد «دينا الشربيني».

يظهر على محمد رمضان في الحلقة الأولى من من مسلسل المشوار علامة الشاب الطيب الذي يشقى على لقمة عيشه، ولكن مع تورطه في تلك المصيبة على تتبدل أحوال محمد رمضان كعادة أعمله الدرامية، هذا ما سترصده الأحداث بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المشوار.

أبطال الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

ويشارك في بطولة الحلقة الأولى من مسلسل المشوار كلا من الفنان محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأولى من مسلسل المشوار نجاحا ساحقا، ومشاهدات عريمة خاصة بعد حملة الترويج القوية التي قام بها محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي اعتمدت على تشويق الجمهور للعمل من خلال استخدام سخرية أحد متابعيه من شنطة يحملها خلال البوستر، ليجعل من «الشنطة»، بطل للعمل فأصبح الجمهور متشوقا معرفة ما داخل حقيبة محمد رمضان في المشوار.