ممثل الأغلبية بمناقشات تبكير صرف العلاوة وزيادة المعاشات:الحكومة برعاية الرئيس السيسى سباقه فى حماية المواطن

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وجه الشكر لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، أننا أصبحنا فى عهد الجمهورية الجديدة القادرة على حماية أبنائها، ليس فقط الحماية ضد أى إعتداءات خارجية ولكن حماية مجتمعية تجاه كل التحديات والظروف حتى لو كان منها خارجيا.

دوت الخليج

كلمة المهندس النائب اشرف رشاد بمناقشات تعجيل العلاوات الدورية

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022

وأوضح ممثل الأغلبية،أن قانون تعجيل العلاوات للعاملين بالدولة، يشمل حزمة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، التي أكدت أننا كدولة مصرية أصبح لدينا فكر قادر على مواجهة أي أزمات، حتي وأن لم تكن هذه الأزمات داخلية.

وقال أشرف رشاد، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة كانت سباقة فى حماية مواطنيها من الاثار السلبية والتحديات التي نتجت عن انتشار جائحة فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، وما تبعها من تغيرات اقتصادية عاليمة.

وأشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بجهود مؤسسات الدولة فى غير الجانب التشريعي، مثمنا جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية، فى التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير الدعم لغير القادرين ومتوسطي الدخل.

وتوجه رشاد، بالشكر لكل من ساهم فى حماية المواطن المصري والأسرة المصرية من التحديات الخارجية التي تواجه الأسرة المصرية.

كما توجه النائب أشرف رشاد الشريف، بخالص التهنئة للرئيس السيسي، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولي عز وجل أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.