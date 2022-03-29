/688932/برلمانية-الشعب-الجمهوري-بمناقشات-تعجيل-صرف-العلاوات-وزيادة-المعاشات-كل-الشكر-للرئيس-السيسي

وجة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير للجنة القوي العاملة، بشأن لتعديلات التي أجرتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

مناقشات تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

وأكد أبو هميلة، القيادة السياسية تشعر بالمواطن محدود الدخل وأصحاب المعاشات الذين يعانون من الدخل البسيط ،مضيفا بأن الدولة تسعي للوقوف بجانب المواطن في ظل هذة الأزمات سواء كانت أزمة حائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا ان الدولة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر من ارتفاع أسعار السلع وأيضا تعويم الجنية المصري.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأن مشروع القانون يعكس 3 رسائل هامة، أولا:أن الدولة تعمل علي توفير الأمن الأجتماعي للمواطنين، ثانيا :أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن المصري وتتجاوب مع الاحتياجات الخاصة بكل مواطن ،ثالثا: أن الدولة المصرية متمكنة ومستقرة في مواجهة أي أزمة أو التخطي من تلك هذه الظروف.