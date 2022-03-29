/688930/انطلاق-فعاليات-افتتاح-المرحلة-الأولى-من-مشروع-الفلك-بالغربية

انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون المقام في قرية أكوا الحصة بكفر الزيات ، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزير التضامن، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من الشخصيات العامة.

دوت الخليج

وأكد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، وهذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

الالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا

وفى شأن اخر، تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى المحلة العام ، يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الأشعة بالمديرية ، لمتابعة سير العمل والالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا ، ومدى توفر المستلزمات والواقيات الشخصية ، وتواجد الطاقم الطبى وتنفيذ الخطة التمريضية.

كما تفقد " حميدة"، قسم الاستقبال والعناية المركزة ، والمتوسطة والداخلى ، وعمل إستبيان للمرضى عن الخدمة ألمقدمه ومدى رضاهم عن الخدمة ، و مناظرة السجلات والتقارير الطبية ، والتأكد من انتظام سير العمل .

تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفي

كما ناقش وكيل الوزارة، مع إدارة المستشفي خطة العمل، وآليات تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفي، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات المؤثرة علي سير العمل.