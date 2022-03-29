/688929/بتكلفة-134مليون-جنيه-بدء-التشغيل-التجريبي-لمشروعات-صرف-صحي-بـ4-قرى-بجرجا

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن التشغيل التجريبي لمشروعات الصرف الصحي بقرى "المحاسنة، والقرعان، وبيت داوود، ونجع الحيط" بمركز جرجا، بتكلفة 134 مليون جنيه؛ لخدمة ٤٥ الف نسمة من أهالينا في تلك القرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لكافة مراكز وأحياء وقرى سوهاج .

دوت الخليج

و أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروع صرف صحى "المحاسنة " يضم محطة رفع بطاقة تصميمية ٣٩٠ لتر لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول ١٥٩٩٧ متر طولي، وخط طرد بطول ٤٤٩٤ متر طولي، وعدد ١٨٠٠ وصلة منزلية "، لافتا إلى أن مشروع صرف صحى " القرعان " يشمل " محطة رفع بطاقة ١٣٠ لتر لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول ٩٩٩٣ متر طولي، وخط طرد بطول ٤٠٠٠ متر طولي، وعدد ١١٦٨ وصلة منزلية ".

مشروع صرف صحى

وقال أن مشروع صرف صحى "بيت داوود " يضم " شبكة انحدار بطول ١٥٨٩٣ متر طولي، وعدد ٢٠١٣ وصلة منزلية، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى "نجع الحيط " والذى يضم محطة رفع بطاقة تصميمية ١٠ لتر لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول ٣٦٨٠ متر طولي، وخط طرد بطول ٢٣٨٥ متر طولي، وعدد ٥٧٠ وصلة منزلية ".