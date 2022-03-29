تداول 80628 طن بضائع و456 شاحنة و 54 سيارة بمواني البحر الاحمر

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شهدت مواني البحر الاحمر ، اليوم الثلاثاء، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 11 سفينة خلال اليوم.

دوت الخليج

حيث سجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 13 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 56347 طن بضائع عامة ومتنوعة و 208 شاحنة و 10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 24281 طن بضائع عامة ومتنوعة 208 شاحنة و 44 ملاكي .

استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و 26 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة و 17 ملاكي والسفينة WANG-DAبحمولة 24000 طن حديد بالت قادم من عمان وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و 1 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 89 شاحنة و 8 ملاكيو السفينة NEW GALAXY بحمولة 54710 طن فوسفات تصدير الي الهند .

ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 79 شاحنة بحمولة 281 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1637 طن بضائع عامة و 1 ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة KACH THNOS فارغة متجهة الي الامارات .