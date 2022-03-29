/688925/محمد-أبو-العينين-بمناقشات-تعجيل-موعد-استحقاق-العلاوة-الدورية-الرئيس-أبدع-في-مواجهة-الأزمة-العالمية-الكبيرة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: نحن أمام أزمة مركبة أثرت على العالم كله بسبب التضخم، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها كورونا، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشته وإصداره.

محمد أبو العينين:الرئيس أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل بالغ الخطورة على السياسات المالية لأي دولة، قائلا: الرئيس السيسي أبدع في مواجهة الأزمة العالمية الكبيرة.

وتابع أبو العينين: نحن أمام تضخم مستورد يؤثر داخليا، مشيرا إلى أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات كل ذلك يخفف من الأعباء.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الحقيقي عدم الإحساس بوجود أي عجز سواء في السلع أو الخدمات، وهذا إبداع رغم أن بعض الدولة تعاني معاناة شديدة بسبب نقص السلع.

وقال أبو العينين: هذه بداية طيبة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك سياسات جديدة لزيادة الاستثمارات بعيدا عن المنافسات العالمية.