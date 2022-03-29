عمر كمال واصفا المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال: «علم يُرفع وسط البلدان»

/688924/عمر-كمال-واصفا-المنتخب-المصري-قبل-مواجهة-السنغال-علم-يرفع-وسط-البلدان

حرص مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال على دعم المنتخب الوطني قبل انطلاق مباراة اليوم التي سيتقابل بها مع فريق السنغال والتي من المقرر أن تحسم الفائز للصعود لكأس العالم بقطر 2022.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير رسالة عمر كمال للمنتخب المصري قبل مباراة السنغال

نشر عمر كمال صورة للمنتخب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: «منتخب مصر قبل ما يكون فريق كورة ، ف هو عَلَم يُرفَع وسط البلدان ، مصر بلَدَك وكيانَك ، وتحقيق أي انتصار فهو انتصار ليك».

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

الجدير بالذكر أنه أتت قائمة منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغال في مساء اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

حبس عمر كمال بسبب لورديانا

من ناحية اخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية يوم الاثنين الماضي حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة، وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وذلك بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو «انتي معلمة».

جاء ذلك بعد أن كشف عمر كمال أعلن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، إنهاء علاقته بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قائلا: «علاقاتي مع حمو بيكا في النازل لانه ديما يهيني ويقل مني والموضوع بقى مستفز، فكفايا قلة قيمة».

وتعد آخر أعمال المطرب عمر كمال الذي أصدرها مؤخرا، أوبريت غنائي بعنوان «ست عظيمة» بالتعاون مع شيماء مغربي والطفل محمد أسامة ضمن احتفالاتهم بعيد الأم.