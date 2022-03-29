/688921/البرلمان-يحيل-قانون-تنظيم-ممارسة-العمل-الأهلي-المقدم-من-النائب-طلعت-عبد-القوى-للجنة-المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوى (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

البرلمان يحيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من النائب طلعت عبد القوى للجنة المختصة

وكان رئيس المجلس أحال مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المقدم من الحكومة للجنة التضامن الاجتماعي.

ورأت اللجنة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة أعضاء اللجنة والسادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون قد رصد المعوقات التي افرزها الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة.

فلسفة القانون

منذ إصدار القانون، تم منح كل الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية.

كما إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة ٢٠٢١، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ سالف الذكر في تاريخ 11 يناير ٢٠٢٢.