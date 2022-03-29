عمار حمدي لاعب الأهلي يتوجه للدوحة خلال أيام

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يستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طبي الأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة: إن عمار حمدي سوف يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام للبدء في مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي.

واشار إلي أنه يقوم حاليا بإنهاء ترتيبات السفر والبرنامج العلاجي للاعب بالتنسيق مع مركز «سبيتار» بالدوحة الذي سيخضع اللاعب للتأهيل به خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.