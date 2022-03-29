/688926/223-سفينة-بحمولات-39-مليون-طن-بموانيء-المنطقة-الشمالية-خلال-فبراير-الماضي

أكد المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال فبراير الماضى بإجمالى حمولات بلغت 3,924,236 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 334,164 حاوية مكافئة من خلال استقبال عددٍ من السفن بلغت 223 سفينة متنوعة خلال الشهر.

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وأوضح المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 510961 طن وعدد حاويات 45515 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة، و 6 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينتين ملح وسفينة سياحية، فضلاً عن استقبال عدد 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

223 سفينة بحمولات 3,9 مليون طن بموانيء المنطقة الشمالية خلال فبراير الماضي

وأكد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال فبراير 103 سفينة حاويات و 14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3382567 طن وعدد حاويات 288649 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي:مؤشرات الأداء التى تشهدها الموانئ تتحقق بالتزامن مع تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض مشروعات البنية التحتية ،وتستمر أعمال تطوير وتعميق لبعض الأرصفة فى مينائى غرب بورسعيد والعريش، لتعزيز أهمية الموانئ ورفع قدرتها التنافسية كموانيء بحرية متعددة الأغراض لتلبية الطلب المتنامى فى مجالات شحن البضائع العامة والحاويات.

و استقبل ميناء العريش البحرى 7 سفن لتصدير بضائع شمال سيناء للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 30708 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذى يشهده ميناء العريش، حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915متر لتصبح إجمالى أطوال الأرصفة 1165 متر، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.