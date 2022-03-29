تحريات أمن الأسكندرية : مهتز نفسيا وراء إلقاء الحجاره على السيارات أثناء سيرها بالطريق

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة تداولتها سيده على حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنه التحذير من ظاهرة قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأحجار على السيارات أمام المُجمع التجارى "كارفور" بالإسكندرية فى محاولة لسرقة مُستقليها مشيرةً إلى سابقة تعرُضها وكريمتها لإحدى هذه الوقائع وتحريرها محضر دون جدوى.

بالفحص وسؤال "القائمة بالنشر" قررت أنها بتاريخ 13/1/2022 أثناء سيرها بالسيارة قيادة كريمتها فوجئت بقيام شخص مجهول بإلقاء الحجارة بإتجاه السيارة ، وعقب ذلك توجهت وكريمتها للعلاج بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة آنذاك .

كما تبين سابقة فحص تلك الشكوى من أحد المواطنين وقيام الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه (مهتز نفسياً)، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.