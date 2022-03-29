التضامن: إتاحة 600 شقة سنويا لأبناء دور الرعاية بعد بلوغهم 21 عاما

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرحلة الأولى لتسليم الشقق لأبناء دور الرعاية بدأت بحصر الأطفال والتحقق منهم ومن أماكن الشقق.

وأكدت القباج ، فى تصريحات صحفية أنه يتم إتاحة كل عام ما يقرب من 600 شقة لاستيعاب الأبناء بعد بلوغهم سن 21 سنة بحق الإنتفاع بهذه الشقق، مشيرة إلى أن فترة مابعد الرعاية اللاحقة تتبع هؤلاء الأطفال، لافتة إلى أنه على بداية شهر ابريل سيتم تسليم أول دفعة، وفتح فرص عمل للخريجين منهم ، وتأهيل من عليه أحكام قبل خروجه للمجتمع حتى لا يكون لديه وصمة فى المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن، أنه يتم تدارك أى شئ حدث فى التاريخ السابق لأى طفل ، حتى لا يستمر فى أى مخالفة مجتمعية تميزه بأى شكل من الأشكال وتسبعده من المجتمع كما يتم العمل على تمكينهم ودعمهم