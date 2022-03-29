1000 طن.. وزير التنمية ومحافظ القاهرة يفتتحان محطة نقل المخلفات بالمطرية

جدة - نرمين السيد - وعقب الافتتاح تفقد محمود شعراوى وخالد عبدالعال المحطة الوسيطة الثابتة، حيث استمعا إلى شرح حول مكونات المحطة وآليات التشغيل وبرامج التدريب والتأهيل التى تم الانتهاء منها للسائقين على المعدات الجديدة، وأعمال السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى المتبعة بالمحطة، وكميات المخلفات اليومية التى تصل إليها من مختلف أحياء المنطقة الشرقية لحين نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بالسلام.

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على متابعة جهود الشركة الجارية على أرض الواقع فيما يخص أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

ومن جانبه قال محمود شعراوى، أن الوزارة تعمل عَلِى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن افتتاح المحطة الوسيطة بالمطرية يعد خطوة جديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والتعاون الجيد مع القطاع الخاص بما يخدم فى النهاية مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف محمود شعراوى، أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيدا بإقامة المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة والتى تساهم فى التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدى إلى حماية البيئة من التلوث والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحطة الوسيطة بالمطرية بدأت العمل تجريبياً خلال شهر مارس الجارى حيث استقبلت منذ بداية العمل وحتى الأسبوع الأخير من مارس ما يزيد عن 145 ألف طن من المخلفات وتم ترحيلها جميعاً إلى مصنع التدوير والمعالجة بالسلام.

وأكد محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة على أرض الواقع لأداء الشركتان المسؤولتان عن خدمة جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية وفقاً لتعاقداتها مع محافظة القاهرة ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى.

وطالب وزير التنمية المحلية الشركة المسؤولة بالعمل المستمر لرفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة 100 ٪؜، للمساعدة فى عدم وجود أى تراكمات جديدة للمخلفات فى الشارع، وأكد الوزير على اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركات الجديدة للمخلفات بالقاهرة، لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل محافظة القاهرة وباقى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه محمود شعراوى، بضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة، ودراسة توفير قطع أراضى جديدة لبحث إنشاء محطات وسيطة جديدة عليها بالمنطقة الشرقية بالقاهرة للمساعدة فى تقليل نفقات التشغيل بالمنظومة ورفع كفاءة عمليات الجمع.

ومن جانبه أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن إقامة الشركة للمحطة الوسيطة بالمطرية على مساحة 1200 م2 وبطاقة استيعابية 1000 طن يوميًا يأتى فى إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بالعاصمة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك محطات نقل وسيطة بالمنطقة الشرقية حتى إقامة هذه المحطة ومحطة أخرى بعين شمس تخدم أحياء عين شمس والمرج ومصر الجديدة والنزهة مقامة على مساحة 1000 م2 وبطاقة استيعابية 1000 طن يوميًا.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحطة الوسيطة لنقل المخلفات بالمطرية ستخدم حى المطرية وجزء من حى المرج وتعمل كدعم لباقى أحياء المنطقة الشرقية فى حالة الطوارىء.

وأشار خالد عبدالعال إلى أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة بهدف الحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين العاملتين فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة .

وأكد خالد عبدالعال أن معيار نجاح المنظومة الجديدة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع ، وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جراج النزهة الذى تسلمته الشركة من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى شهر سبتمبر الماضى وفقاً لبنود التعاقد بين الجانبين والذى يضم معدات الشركة الخاصة بالمنطقة الشرقية، ويقع الجراج على مساحة 20 ألف متر2، ويسع ل200 سيارة متنوعة (حاويات ومكانس ولوادر وقلابات)، كما يضم الجراج الورش المركزية ومبنى إدارى ومغسلة ومحطة لتموين السيارات وعدد من ورش الصيانة وقطع الغيار والمهندسين الأكفاء ووحدة الشكاوى.

وحرص محمود شعراوى وخالد عبدالعال على تفقد عدد من السيارات الجديدة التى استوردتها الشركة من دولة أسبانيا باستثمارات تبلغ 120 مليون جنيه وفقاً لخطط التشغيل المتفق عليها.