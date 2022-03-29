أسئلة موضوعية ومقالية.. مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب الدمج

جدة - نرمين السيد - ويطبق نظام الدمج على الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام طبقا للفئات المحددة بالقرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017: الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية والإعاقة الذهنية.

أولاً: يُسمح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محمول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثانى الثانوى بمدارس التعليم العام - على الأقل- وفى حالة تقدم ولى الأمر بطلب لأداء نجله امتحان الصف الثالث الثانوى مباشرة فى ذات العام، حال حدوث ظرف قهرى للطالب أدى إلى حدوث إحدى الإعاقات سالفة الذكر، يرفق بالطلب أصل التقرير الطبى معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقى الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ثانياً: بناءً على القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، بشان قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وعلى ما جاء بمحضر الاجتماع بتاريخ 2-11-2017، يُسمح للطلاب من ذوى الإعاقات التالية: الإعاقة الذهنبية البسيطة، بطئيو التعليم، الشلل الدماغى، اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، ضعف البصر، ضعاف السمع، الكفيف والإعاقة الحركية، بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق عدة إجراءات.

إجراءات تقدم الطلاب من ذوى القدرات الخاصة لامتحان الثانوية العامة

1- يتقدم ولى أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة، بطلب لأداء الامتحان مرفقا به المستندات التالية: إثبات قيد الطالب المنتظم، تقرير طبى بالحالة الصحية للطالب ويُحدد به معدل الذكاء، صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الامر وصورة من قرار الدمج إن وجد.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل، فعليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان.

2- تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات وفى حالة استيفاءها يتسلم ولى أمرا لطالب خطاباً للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبى.

3- يسلم ولى الأمر أصل التقرير الطبى المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة على أن يكون التقرير موضحا به: نوع الإعاقة، نسبة الذكاء وتقرير تفصيلى عن حالة الطالب الصحية.

4- تفحص الإدارة العامة للتربية الخاصة المستندات وتجرى تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان.

5- تجمع الإدارة العامة للتربية الخاصة الحالات فى كشوف موضح بها: الاسم، المدرسة، الإدارة التعليمية، المديرية التعليمية، نوع الإعاقة، اللغة الأجنبية الثانية والملاحظات الأخرى، وترسلها مع جميع المستندات الخاصة بكل طالب للإدارة العامة للامتحانات.

مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب الدمج

يجرى إعداد الامتحانات للطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين فى مدارس التعليم العام وفقاً للجدول التالى:

مواصفات امتحان طلاب الدمج

على أن يكون موعد انتهاء التقدم للامتحان يوم الخميس المقبل الموافق 31 مارس 2022، ولن يتم قبول أى طلب بعد هذا الموعد إلا بعد موافقة رئيس الامتحان.

ويحصل طلاب الدمج على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، مدون بها النظام التعليمى المتقدم عليه الطالب "نظام الدمج التعليمى".