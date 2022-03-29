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وفد كويتى يحضر مؤتمر وزارة العدل عن تنظيم قانون الشهر العقارى

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ملك الشيمي 2022-03-29 11:47 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - حضر وفد قضائى كويتى يضم عددا من المسئوليين القضائيين بدولة الكويت، فاعليات المؤتمر الصحفى المنظم بمقر وزارة العدل، بشأن تنظيم قانون الشهر العقارى، بخصوص القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن الأوراق السند القانونى لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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