عاجل- مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر فتح المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحيا من الساعة الخامسة صباحا وتُغلق الساعة الثانية صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 إبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 مارس الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى فى شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحا.
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