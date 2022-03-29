عاجل- انخفاض الوفيات 44%.. الصحة تصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للوزير، مع مساعدى الوزير والقيادات بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية فى ظل تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتخفيف عددا من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة الفيروس، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأشار الوزير، عقب اطلاعه على التقارير التى تتضمن المعدلات المتعلقة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضى، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجارى، مؤكدًا الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد فى برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، فضلاً عن اطلاعه على توزيع تصنيف التسلسل الجينى لحالات تحورات فيروس كورونا، بما يساهم فى معرفة التحورات بشكل استباقى من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير أكد توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبى بالمستشفيات، عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية، من خلال الغرفة المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية، لمراجعة المخازن المركزية والفرعية للوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأكد استمرار عمل فرق المرور الرقابى الدورى من مختلف قطاعات الوزارة على جميع المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفى ذات السياق، أوضح عبدالغفار، أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى جرعات اللقاحات "الأولى، الثانية، التنشيطية" والتى تشير إلى أن معدلات التطعيم تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف يوميا، لافتا إلى أن المحافظات الأعلى فى نسب التطعيم كانت "البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط".

وعلى هامش الاجتماع، راجع الوزير معدلات العمل والتنفيذ بمبادرة منع قوائم الانتظار، للتأكد من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ضمن العمل بالمبادرة، لافتا إلى توافر جميع المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة، فضلاً عن المرور الميدانى على المستشفيات المشاركة فى المبادرة للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير اللازمة للعمل ضمن المبادرة.