عاجل- بدون حجز.. الصحة تعلن إجراءات جديدة لجرعة لقاح كورونا الثانية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقى جرعات اللقاحات "الأولى، الثانية، التنشيطية" والتى تشير إلى أن معدلات التطعيم تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف يوميا، لافتا إلى أن المحافظات الأعلى فى نسب التطعيم كانت "البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط".

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