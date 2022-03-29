محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار الشريف - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - إلى أن الأحياء نفذت بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن غلق 225 محلا مخالفا، و11 مقهى والتحفظ على 1820 حالة إشغال من المقاهى، بالإضافة إلى تحرير 4174 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بــ 744 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
وأكد أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.
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