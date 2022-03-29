قناة السويس الجديدة تساهم فى الوصول لأعلى عائد سنوى للمجرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، فيديوجراف جديدا يوضح من خلاله أثر وجود قناة السويس الجديدة على إيرادات القناة تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتعويم السفينة الجانحة "ايفر جيفن".





حيث بفضل الجهود الحكومية أصبحت قناة السويس قادرة على استقبال السفن مختلفة الأنواع والأحجام، وساهمت القناة الجديدة فى تقليل زمن عبور سفن العالم من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وأصبحت تستوعب 97 سفينة معيارية يوميًّا بدلًا من 77 سفينة. كما لفت مركز معلومات مجلس الوزراء النظر أيضًا أمس إلى الأسطول البحرى القوى والمتنوع للقناة، وأدت تلك الجهود كلها، فضلًا عن المساهمات والسياسات التسويقية إلى تحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوى فى تاريخها وأعلى معدل عبور سفن فى 2021 رغم إجراءات الإغلاق العالمية.

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