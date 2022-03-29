محافظ الوادى الجديد يكرم الفائز فى تصفيات المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الطالب يوسف عربى بمدرسة موط الثانوية الصناعية، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى تصفيات المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) بمجال (الفيزياء والطاقة) عن مشروعه (منشأة آمنة من الحرائق).





ومنح محافظ الوادى الجديد شهادة تقدير ومكافأة مالية للطالب، موجها بتبنى الفكرة وتجربتها لتعميمها على مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومحطات الوقود. جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز، والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

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