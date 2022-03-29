/688923/سليمان-وهدان-يعلن-موافقة-الوفد-على-تعجيل-موعد-استحقاق-العلاوة-الدورية

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.

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جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

سليمان وهدان: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية قرار وقائي لما يحدث نتيجة التضخم

وأضاف وهدان، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى، موجها شكر خاص للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه الحكومة بإتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الاسعار فى ظل الأزمة العالمية التى يمر بها العالم بالأضافة إلى تعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد قرار وقائى لما يحدث نتيجة التضخم، بالإضافة إلى أنه يقلل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هذا و أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.