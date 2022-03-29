/688922/أيمن-أبو-العلا-يطالب-بالنظر-للعاملين-على-الصناديق-الخاصة-أثناء-إقرار-العلاوات

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون الحكومة بتعجيل صرف العلاوات الدورية للموظفين.

دوت الخليج

أيمن أبو العلا يطالب بالنظر للعاملين على الصناديق الخاصة أثناء إقرار العلاوات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشته وإصداره.

ووجه أبو العلا، التحية للحكومة والقيادة السياسة على سعيها لتقليل الأعباء الاقتصادية ودعم قطاع كبير من الموطنين في مواجهة الأزمة العالمية.

وأكد أيمن أبو العلا، أن الحكومة مهما فعلت فلن توف كل احتياجات المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوسع في التكافل الاجتماعي وزيادة الصدقات والزكاة ونحن مقبلون على شهر رمضان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن تقوم الحكومة بـ"استكمال الجميل" والنظر إلى العاملين على الصناديق الخاصة.

وأوضح أن العاملين بالصناديق الخاصة لم يحصلوا حتى الآن على الحد الأدنى للأجور، كما أنهم محرومين من العلاوات والمنح السنوية.

وفي إطار كلمته، قال أيمن أبو العلا: نتمنى لمنتخبنا اليوم التوفيق في جولة الإياب بالتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022.