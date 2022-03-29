/688920/محافظ-المنيا-يحظر-نقل-أية-كميات-من-القمح-خارج-حدود-المحافظة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانية ووجه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، معلنا استهداف 450 ألف طن من محصول القمح هذا العام على مساحة 250 ألف فدان.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، ممثل مديرية الأمن، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

قرب حلول شهر رمضان الكريم

كما وجه المحافظ التهنئة لأهالي محافظة المنيا وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، مضيفاً انه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" بنطاقة المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشيراً الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي على كتاب إدارة النقل والمواقف بالمحافظة، بشأن رغبة مالكي سيارات الفان 7 راكب والعاملة بمجال نقل الركاب، باستبدال سيارتهم بسيارات ميكروباص 14 راكب تعمل بالغاز الطبيعي، كما وافق على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي مطاي – سمالوط.

ووجه المحافظ جميع الجهات بالتنسيق والمتابعة مع المركز الإقليمي لنقل الدم لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركة في المبادرة الرئاسية، للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال إقامة ندوات لنشر ثقافة المشروع والتوعية بالأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

توريد محصول القمح بداية من شهر أبريل القادم

ناقش المحافظ، مع الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، استعداد المديرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوريد محصول القمح بداية من شهر أبريل القادم، بالإضافة لاستعراض جهود المديرية في متابعة توفير السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان"، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لرصد محتكري السلع والمتلاعبين بقوائم الأسعار، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المخابز البلدية والسياحية والفينو بالالتزام بسعر الرغيف المعلن عنه وفقا للقرارات الصادرة.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار.