/688916/بدء-تسكين-الباعة-الجائلين-بالسوق-الحضري-الجديد-بمدينة-جهينة

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، اليوم الثلاثاء، في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد بالمدينة عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار من بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

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يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة .

تسكين عدد 57 محل أنشطة مختلفة

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم بالفعل تسكين عدد 57 محل أنشطة مختلفة منها " محلات بيع الخضراوات والفاكهة، والملابس، والاحذية، والأنشطة التجارية "، مشيرا إلى أنه جاري استكمال تسكين باقي المحلات بالسوق الحضري والذي تم إنشاؤه بتكلفة ٤ مليون و٦٠٠ ألف جنيه بإجمالي عدد ١٠٦ محل بالإضافة إلى نقطة شرطة مرافق .