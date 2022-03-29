لاستئناف رحلاتها لروسيا..البرلمان يحيل الإذن لوزير المالية بضمان «مصر للطيران» للجنة الخطة

/688915/لاستئناف-رحلاتها-لروسياالبرلمان-يحيل-الإذن-لوزير-المالية-بضمان-مصر-للطيران-للجنة-الخطة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من، وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني.

دوت الخليج

البرلمان يحيل الإذن لوزير المالية بضمان «مصر للطيران» للجنة الخطة

فلسفة القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض نتيجـة لمـا أفـادت بـه شـركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارا من ۲۰۲۲/۳/۲ في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها .

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.

رأى اللجنة المشتركة

حرصا من اللجنة المشتركة على مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة بها. لذا، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعـروض بعـد التعديل.