/688912/مصرع-عامل-وإصابة-شخصين- في-حادث-سير-بسوهاج
لقى عامل مصرعه وأصيب شخصان أخران في حادث تصادم بسوهاج
دوت الخليج
تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم جرجا عن وجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين.
حيث تبين أثناء سير السيارة ملاكي قيادة “محمود،ع”22 سن طالب ويقيم دائرة مركز البلينا ،أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل ” قيادة المدعو ” عبد اللاه ،ج سن 23 سائق ، ويقيم دائرة المركز، وإنقلاب السيارة الأولي علي جانب الطريق .
دائرة مركز جرجا
أسفر الحادث عن الحادث وفاة” محمد ،ر ” سن 34 عامل ويقي دائرة مركز جرجا من مستقل السيارة الأولي وإصابة كلا من قائد السيارة الأولي ” كدمات بالوجه ” ،قائد السيارة الثانية ” كدمات بالكتف الأيمن .
وقال قائدي السيارتين وشقيق المتوفي “حسام، ر “سن 29سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ، ونفوا الشبهة الجنائية .
الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة
وبعد الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” كسر بقاع الجمجمه ونزيف داخلي حاد أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ” ولا توجد شبهة جنائية .
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