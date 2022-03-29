/688908/لافتتاح-مشروع-الفلك-محافظة-الغربية-تستقبل-وزيرين-ومفتى-الجمهورية

استقبل منذ قليل، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمقر ديوان المحافظة، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تمهيداً للتوجه لقرية أكوا الحصة بكفر الزيات، لافتتاح مشروع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون.

دوت الخليج

مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون في قرية أكوا الحصة

وكان قد توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، على مقر مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون في قرية أكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تمهيداً لافتتاحه اليوم بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء ومحافظ الغربية.

وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

وفى شأن أخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وأوضح اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة

محافظ الغربية كان قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.