/688906/فرقة-1980-وانت-طالع-تطرح-برومو-مسلسل-لايف-شو-عبر-يوتيوب

طرحت فرقة 1980 وانت طالع البرومو الرسمي لمسلسل لايف شو، على قناتهم بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ أنه من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني هذا العام من عبر تلك المنصة الشهيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل لايف شو

يعد مسلسل لايف شو المقرر عرضه على موقع يوتيوب خلال الموسم الرمضاني الحالي من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة فرقة "1980 وأنت طالع" المكونة من سالي سعيد، حاتم صلاح، وليد عبد الغني، محمد خليفة، محمد جبر، هبة الكومي، نور سليمان، محمد العتابي، محمود عبد العزيز، بيريهان أنور، مي صلاح، حسن خالد، عاصم رمضان، علي حميدة، نادين حسن، جميلة محمود، مصطفى السحت، مهند المسلماني.

قصة مسلسل لايف شو

يعكس مسلسل لايف شو تآثيرات برامج البث المباشرة المنتشرة حاليا عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، على الافراد والمجتمع، إذ يعرض المسلسل قصة 6 أشخاص يقرران خوض تجربة تجبرهم على الظهور في لايف على أحد التطبيقات لمدة 360 ساعة على مدار شهر كامل مقابل الحصول على مبلغ 5 آلاف دولار، بشرط ألا يتغيبوا عن البث حتى ولو دقيقة واحدة، ويقوم عل متابعهم 6 مراقبين آخرين يعملون لصالح الشركة التي أطلقت هذه المسابقة، ويرأسهم جميعا مستر "ناجي" الذي يدير هذه الأحداث ويتحكم في كل ما يظهر للمشتركين عبر البث المباشر، مما يكشف عن العديد من المفاجأت خلال الحلقات.

ويعمل ابطال العمل خلال الفترة المقبلة على إنتاج أكثر من موسم من مسائل لايف شو ليوضح من خلاله التآثيرات السلبية التي تحدثها وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد.

فرقة 1980 وانت طالع

يشار إلى أن فرقة "1980 وأنت طالع" تكونت بعد النجاح الكبير الذي حققته قبل سنوات من خلال عرض مسرحي حمل نفس الاسم، حيث استمر عرضه 8 سنوات، مما أكسب الفرقة شعبية كبيرة بين جيل الشباب، وقدمت نفس الفرقة بعد ذلك مسرحية أخرى بعنوان "البروفة"، وحققت أيضًا نجاحا كبيرا في ليالي عرضها القليلة، إلا أنها سرعان ما توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا.