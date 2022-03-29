/688905/محمد-هاني-لاعب-الأهلي-يؤدي-تدريبات-استشفائية-في-الجيم

أدي محمد هاني لاعب النادي الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إن اللاعب يؤدي جلسة تدريبات بدنية منفردة بعيدا عن المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك لتقليل الحمل البدني للاعب.

وتابع:" أن اللاعب جاهز بدنياً، ويؤدي تدريباته وفقا للجدول المحدد له بعد عودته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.