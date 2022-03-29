/688904/محمد-السلاب-لـ-طلاب-كلية-الإعلام--الشباب-المصري-يشهد-عصره-الذهبي-بدعم-من-الرئيس-منذ-2014

بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا..

أكد النائب محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشباب المصرى يشهد حاليا عصره الذهبى، لما يحظى به من دعم ومساندة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014.

دوت الخليج

محمد السلاب لـ «طلاب كلية الإعلام »: الشباب المصري يشهد عصره الذهبي بدعم من الرئيس منذ 2014

وقال السلاب، هذه الفترة تشهد اختلاف جذري للشباب عبر إرادة حقيقة للدولة المصرية في مساعدة الشباب الخريجين سواء علي المستوى الاقتصادى عبر تسهيل إنشاءهم مشروعات متوسطة وصغيرة، وكذلك على المستوى السياسي حيث تم تخصيص كوتة للشباب بمجلس النواب وكذلك توليهم مناصب وزارية وقيادية.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي حملت عنوان "الشباب المصري والمستقبل وآفاق الجمهورية الجديدة" رؤية لشباب نواب البرلمان المصري ودور الإعلام والإعلاميين بكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة والنائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية، و النائبة ياسمين أبو طالب أمين سر لجنة التعليم، و النائبة ني نتر الغزاوي عضو لجنة السياحة والطيران، والنائب أبانوب عزت عضو اللجنة الاقتصادية و النائب محمد حسين الحمامي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي.

وحرص السلاب علي توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن، لدورة في تمكين الشباب في العمل السياسي، مشيرا إلي ان أغلب قيادات الحزب من القيادات الشبابية وتطرق السلاب في كلمته، الي نشأته السياسية مشيرا إلي التحاقه بالعمل السياسي منذ أكثر من 20 سنة عبر مساعدة والده في العملية الانتخابية لعام 2005.

ووجه السلاب نصيحة للشباب، ببذل الجهد والإصرار على تحقيق حلمه لأنهم في عصر الجمهورية الجديدة ويحظون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السياسي بشأن دعم الشباب بشكل كبير، كما عبر السلاب، عن شعوره بالسعادة والفخر بوجوده وسط عدد كبير من الشباب والقيادات الشبابية القائمة على تنظيم الندوة، موجها الشكر للحضور.

ويذكر أن الندوة شهدت الحديث عن الشباب وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب لشغل المناصب القيادية داخل الدولة وفي صناعة القرار وعلى سبيل المثال دور الشباب في مجلس النواب والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين.

وأدار الندوة الإعلامية أمل نعمان المذيعة بالتليفزيون المصري.