/688902/الأول-في-الشرق-الأوسط-رئيس-تضامن-النواب-يشارك-فى-حفل-افتتاح-مشروع-الفلك-بالغربية

لتأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة..

شارك صباح اليوم رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الدكتور عبد الهادى القصبى فى حفل افتتاح مشروع الفلك وهو واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، و أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة وذلك بمشاركة بحضور نخبة من السادة الوزراء و السفراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني و فضيلة مفتي الديار المصرية و محافظ الغربية ونيافة الانبا بولا ولفيف من رجال المجتمع .

دوت الخليج

رئيس تضامن النواب يشارك فى حفل افتتاح مشروع الفلك بالغربية

يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد ١٥٠ شاباً وفتاة فوق ١٨ عاماً من المقيمين بالمبنى، وكذاك ١٥٠ شاباً وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

والجدير بالذكر ان المشروع يقام بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية ٦٣٣٢متر مربع ويضم مبنيين؛ الأول على مساحة ١٤٧٣ متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة ١٠٥٠ متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، وتضم مباني الفلك ( عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها) ، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين .