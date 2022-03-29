وفد لجنة النقل والمواصلات النواب يتفقد ميناء الغردقة.. ويشيد بالإنجازات 

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دوت الخليج

وأشاد وفد لجنة النقل والمواصلات، بما تم تحقيقه من انجازات في المواني المصرية في الفترة الماضية ويعكس ذلك حرص القيادة السياسيه المصرية على أن يكون لدينا مواني بحرية تستطيع منافسة المواني العالمية.

وفد لجنة النقل والمواصلات النواب يتفقد ميناء الغردقة

وقد أهدي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، درع مجلس النواب للواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر كما اهدي اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، درع موانئ البحر الأحمر لوفد لجنه النقل والمواصلات .

يأتي ذلك في إطار زيارة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا، الأقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود و هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.