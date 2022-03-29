انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً لكليات القطاع الطبي بجامعة المنيا

/688899/انطلاق-اختبارات-منتصف-الفصل-الدراسي-الثاني-إلكترونيا-لكليات-القطاع-الطبي-بجامعة-المنيا

انطلقت بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا أعمال استقبال كليات القطاع الطبي لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم"، والتي بدأتها جميع الفرق الدراسية لطلاب كلية الصيدلة، وذلك ضمن كليات القطاع الطبي المتوقع أداء اختباراتهم لنهاية هذا العام إلكترونياً.

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الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، من جانبه أوضح أن الجامعة قامت بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لمركز الاختبارات الإلكترونية، وربطه بخوادم شبكة الجامعات المصرية، وإدخال بنوك الأسئلة ومستودعاتها من قبل أعضاء هيئة التدريس؛ لتصبح مؤهلة لأداء الطلاب الاختبار الإلكتروني بقاعات المركز التي تضم بالأسبقية الأولي 1081 جهاز حاسب آلي، إلي جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعمليات التعقيم المستمر لضمان سلامة الطلاب، ومراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

امتحانات طلاب الصيدلة بقسميها العام والإكلينيكي ستستمر حتى الخميس

و أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات طلاب الصيدلة بقسميها العام والإكلينيكي ستستمر حتى الخميس، وتتوالي الكليات الأخرى بكليات القطاع الطبي بالطب والتمريض وطب الأسنان اختباراتها، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثالثة مساءً يومياً.