/688895/بين-غياب-وعودة-تغييرات-أحداثها-رمضان-2022-على-الساحة-الفنية

شهد رمضان 2022 عدد من التغيرات على نجوم الوسط الفني في اعمالهم هذا العام، فمن اعتادوا على تقديم أعمال درامية في رمضان اختفوا فجأة وظهر وجوه جديدة لم تكن تظهر على الساحة منذ سنوات، كما شهد أيضا عودة نجوم كانو قد غابوا لسنوات متتالية ليست بالكثيرة عن الماراثون الرمضاني كمي عز الدين، وفي ذلك الإطار نعرض لكم اهم نجوم الفن الذي آثر عليهم رمضان هذا العام.

دوت الخليج

عودة النجوم بعد غياب

شهد مسلسلات رمضان 2022 على عودة عدد من النجوم بعد غياب، من بينهم الفنانة مي عز الدين التي عادت بتقديم مسلسل جزيرة غمام إذ كان أخر عمل قدمته مسلسل برنسيسة بيسه في رمضان 2019، لكن لم يحقق نجاح ملحوظ لذا امتنعت مي عز الدين عن المشاركة في السباق الرمضاني 2021 لتعود من جديد هذا العام بجانب رياض الخولى، وأحمد أمين بدور صعيدية.

حسن الرداد

امتنع حسن الرداد العام الماضي من تقديم أعمال درامية رمضانية، بسبب مروره بعدد من الأزمات النفسية والصحية فضلا عن ارتباطه بعدد من الأعمال الفنية الأخرى، ليعود هذا العالم بمسلسل بابلو الذي روح في البداية باسم ماجد المصري ولكن لحسن حظ حسن الرداد كان له نصيب في المشاركة في هذا الموسم فلم تنجح داعايا المسلسل باسم ماجد المصري ليستبدله مخرج العمل بحسن الرداد.

أكرم حسني

عاد النجم أكرم حسني بعد غياب دام لعامين عن المشاركة في السباق الرمضاني فكان آخر عمل قدمه رجالة البيت، ليقدم حسني هذا العام مسلسل جديد بعنوان مكتوب عليا والذي من المقرر أن يحقق نجاح كبير بسبب فكرته الذي دائما ما يتميز بها الفنان الكوميدي الكبير، وتخوض بطولته بجانب أكرم حسني الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة ريم مصطفى.

خالد النبوي

لم يكن من المتوقع أن يشارك خالد النبوي في المسن الرمضاني الحالي، إذ أنه يغيب منذ سنوات عن الساحة الرمضانية ليظهر فجأة من خلال مسلسل راجعين يا هوى مع الفنانة نور اللبنانية وهما ثنائي قوي يشهد تعاونهما رمضان 2022 لأول مرة.

ثنائيا لاول مرة على الساحة الفنية

جاء التغيير الثاني الذي أحدثه رمضان 2022 على الساحة الفنية هو ظهور ثنائيات لأول مرة في دراما رمضان والدراما بشكل عام أبرزهم ثنائية مي عمرو وروبي من خلال مسلسل رانيا وسكينة الذي وجده الجمهور بأنهم ثنائي غير متوقع أن يجتمعا معا في عمل فني واحد اختلاف شخصياتهم.

أما الثنائي الثاني الذي تعجب له الجمهور أيضا تعاون الفنانة المصرية شيرين رضا مع الراقضة فيفي عبده في مسلسل شغل عالي بجانب عدد من نجوم الفن الآخرين وهو تعاون كوميدي من المقرر عرضه على قناة Cbc.

غياب عدد من النجوم عن الساحة الرمضانية

شهد رمضان 2022 غياب نجوم الوسط الفني عن الساحة الدرامية الرمضانية، ابرزهم الفنان يوسف الشريف الذي فاجىء الجمهور بغيابه عن السباق الرمضاني هذا العام رغم النجاح الكبير الذي حققه من خلال كوفيد 25 والذي عرض في 15 حلقة فقط في النصف الثاني من رمضان الماضي.