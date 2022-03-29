/688893/وزير-القوى-العاملة-يسلم-وثائق-التأمين-التكافلي-للعمالة-الغير-منتظمة-بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الثلاثاء ، محمد سعفان وزير القوى العاملة ، على هامش تسليم 3825 وثيقة التأمين التكافلي للعمالة الغير منتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة فضلاً عن تسليم 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة وكراسي متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين في إقامة مشروعات في إطار مبادرة " مصر بكم أجمل "، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ و اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية .

دوت الخليج

محافظ المنوفية أكد على أهمية الدور الحيوى والرائد للوزارة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة والخدمات المتنوعة للعمالة الغير منتظمة وتوفير فرص عمل جادة ولائقة للشباب من أبناء المحافظة ، لافتا أن الدولة المصرية قد وضعت خطة طموحة ومتكاملة لرعاية العمالة الغير منتظمة كون العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في كافة القطاعات المختلفة .

جهود وإنجازات مديرية القوى العاملة بالمحافظة

و تناول اللقاء بحث العديد من القضايا والموضوعات الهامة وكذا جهود وإنجازات مديرية القوى العاملة بالمحافظة التى تبذلها من أجل تحقيق الخطط الموضوعة لتوفير فرص العمل للشباب وخاصة ذوى الهمم .

توجيهات القيادة السياسية

من جانبه أعرب وزير القوى العاملة عن شكره وتقديره للمجهودات المضنية التى يبذلها محافظ المنوفية في خدمة القضايا التنموية والخدمية بكافة أرجاء المحافظة وسعيه الدؤوب لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، ولا سيما الحالات الأولي بالرعاية وذوي الهمم ، مؤكدا أن جولته اليوم تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي او الكلي او الوفاة. ، فضلاً عن رعاية أبنائنا من ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة .