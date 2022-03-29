رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الخارجية والمالية بدولة قطر

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة
الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة
عُقد اليوم الثلاثاء، الموافق 29 مارس 2022 بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية، اجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولى، وكل من سعادة الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد/ على بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسعادة السفير/ سالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور السيدة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.
وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
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