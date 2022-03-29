الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيًا وورش عمل لتدريب أطباء الأسنان بمنشآت هيئة...

بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بتوفير كافة التدريبات بمختلف التخصصات، وتماشيًا مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجا تدريبيًا لأطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعايه الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان " Explore the road with intelligent Eye"

يستهدف التدريب رفع كفاءة ومهارات أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية .

ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور تضمنت استكشاف القنوات العصبية بأحدث التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، حشو العصب، تنظيف القنوات العصبية، استخدام جهاز الروتارى .

????انعقدت فعاليات البرنامج التدريبي بالإسماعيلية بالتعاون مع شركة Abbott العالميه، فيما تضمن التدريب عدة ورش عمل وذلك بحضور أطباء الأسنان من وحدات ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية .

قام بتدريب أطباء الأسنان:-

▪د. محمد صلاح عبد السلام_ ماجستير ودكتوراة علاج جذور جامعة عين شمس.

عقد التدريب تحت إشراف:-

▪د. هبة عويضة -مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومشرف عام إدارة الأسنان وجراحة الوجه والفكين

وبحضور كل من:-

م. محمد عبد اللاه_ المدير الإقليمي لشركةFkG السويسرية بالشرق الأوسط.

▪د. على الجندى - عضو إدارة الأسنان بهيئة الرعاية الصحية.

▪د. محمد شكرى _ عضو إدارة الأسنان بهيئة الرعاية الصحية.

▪د. محمد سراج _ رئيس قسم الأسنان بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

هذا، واستمرت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار يومين بالتنسيق مع وحدة الدعم المعنوى ورضاء العاملين بالهيئة وإدارة التعليم الطبى المستمر.